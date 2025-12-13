Авторитетний журнал The Ring повідомив про повернення Тайсона Ф'юрі. Суперником "Циганського короля" буде його зірковий земляк Ентоні Джошуа, передає 24 Канал.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?

Повідомляється, що британська битва очолить вечір боксу Riyadh Season у 2026 році. Очікується, що обидва британці повинні провести перед лобовою зустріччю ще окремі бої.

Якщо у Джошуа вже призначений бій, то Ф'юрі ще насолоджується пенсією. Ентоні повернеться у ринг 19 грудня 2025 року, а його опонентом буде блогер-боксер Джейк Пол. Їх двобій відбудеться у Маямі (США). Для Джошуа це буде перший бій із вересня 2024-го року, коли він був нокаутований Даніелем Дюбуа.

Натомість Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру після двох поразок поспіль від Олександра Усика у 2024-му.

Нещодавно Тайсон у коментарі для IFL TV назвав єдину умову, яка поверне його у профі-ринг.

Ф'юрі обрав іншого суперника?

Видання World Boxing News повідомляло, що Тайсон обрав собі наступного суперника. Ф'юрі розповів про свою готовність повернутись "на трон", обравши собі в опоненти Фабіо Вордлі.

Останній нещодавно став новим чемпіоном світу без будь-якого бою, коли Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією WBO. Такий поєдинок би наблизив Ф'юрі до можливої трилогії із непереможним українцем.

Яка статистика боксерів?