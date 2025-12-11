Попри закінчення кар'єри Тайсон Ф'юрі не заперечує свого повернення у професійний ринг. "Циганський король" продовжує робити інтригуючі заяви, звертаючись до організаторів великих вечорів боксу, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Цікаво Не був на вершині, – Ф'юрі розповів, чому Кличко кращий за Усика

Що може повернути Ф'юрі у ринг?

Ф'юрі заявив, що заробив багато мільйонів протягом 20 років на боксерському рингу. Тайсон заявив, що буде щасливим навіть, якщо більше не буде боксувати. Водночас британець розповів, що може переконати його знову вийти у профі-ринг.

Ви теж повинні бути, тому що я виходжу з цього цілим. Все ще маю гарний вигляд. Все ще можу створювати будь-який контент і робити людей щасливими. І це те, що я роблю. Я роблю людей щасливими. Я приношу радість. Я теж за всіма вами сумую. Нехай Бог благословить вас, і я побачу вас у 2026-му році, якщо угоди будуть правильними,

– сказав Ф'юрі.

Яку заяву видав Ф'юрі щодо ймовірного повернення у ринг?

Цікаво, що на своїй сторінці в інстаграмі Ф'юрі нещодавно натякнув на можливе повернення на ринг у наступному 2026 році.

"Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я, але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад 2 тисячі років тому чоловік, на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед у 2026 році", – написав Ф’юрі.

Відзначимо, що була інформація про те, що Тайсон вже навіть обрав собі суперника. Ф'юрі хоче побитись із Фабіо Вордлі, з якого Олександр Усик зробив нового чемпіона світу.

Які останні новини про Ф'юрі?