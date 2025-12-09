Цей поєдинок може відкрити Ф'юрі шлях до трилогії з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Кого обрав Ф'юрі наступним суперником?

Британський боксер заявив, що він планує повернутися у професійний ринг. Ба більше, "Циганський король" наголосив, що готовий "повернутися на трон".

Ф'юрі планує побитися з Фабіо Вордлі, який мав зустрітися з Усиком. Нагадаємо, що другий заволодів титулом WBO, оскільки українець відмовився від чемпіонського поясу.

Ймовірно, у разі перемоги Ф'юрі, він стане бажаним суперником для Усика. Адже українець говорив про те, що він тимчасово втратив статус абсолютного чемпіона світу.

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

Український боксер в інтерв'ю Boxing King Media зізнався, чому відмовився від титулу WBO у надважкій вазі.

"Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – висловився Усик.

Що відомо про повернення Ф'юрі?