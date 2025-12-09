Этот поединок может открыть Фьюри путь к трилогии с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.
Кого выбрал Фьюри следующим соперником?
Британский боксер заявил, что он планирует вернуться в профессиональный ринг. Более того, "Цыганский король" отметил, что готов "вернуться на трон".
Фьюри планирует подраться с Фабио Уордли, который должен был встретиться с Усиком. Напомним, что второй завладел титулом WBO, поскольку украинец отказался от чемпионского пояса.
Вероятно, в случае победы Фьюри, он станет желанным соперником для Усика. Ведь украинец говорил о том, что он временно потерял статус абсолютного чемпиона мира.
Почему Усик отказался от титула WBO?
Украинский боксер в интервью Boxing King Media признался, почему отказался от титула WBO в супертяжелом весе.
"Слушай, есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Паркер, для меня это было бы интересно. Выиграл Уордли – для меня это не интересно. Говорю как есть. Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", – высказался Усик.
Что известно о возвращении Фьюри?
Фьюри в прошлом году дважды дрался с Усиком. В обоих поединках британский боксер проиграл украинскому чемпиону.
После второго поединка "Цыганский король" принял решение о завершении карьеры. Британский боксер сообщил об этом в январе 2025 года.
Впоследствии начали появляться слухи, что Фьюри заскучал на пенсии и планирует снова вернуться в бокс. Позже его промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что действительно британец рассматривает возможность камбэка.
Впоследствии сам Фьюри заявил о возможной трилогии с Усиком. "Цыганский король" отметил, что он попытается организовать третий бой с украинским боксером.