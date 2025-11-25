"Цыганский король" хочет попробовать таки победить Александра Усика. Тайсон Фьюри признался, что кроме этого еще хочет проводить официальные бои, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Что сказал Фьюри о вероятной трилогии с Усиком?

Отметим, что именно Усик нанес два дебютных поражения в карьере Тайсона на профи-ринге в 2024-м году. В обоих случаях Александр одерживал победы по решению судей. Несмотря на это Фьюри не соглашается ни с одним из своих поражений.

В будущем я попробую организовать трилогию с Усиком, если я еще буду планировать проводить бои,

– заявил Тайсон.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен заинтриговал возможным возвращением Тайсона в ринг.

"Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам рассказать. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон его провести", – процитировало слова Уоррена издание Pro Boxing Fans.

Как Усик приблизил себя к трилогии с Усиком?