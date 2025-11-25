Бывший соперник Александра Усика отверг вариант с гипотетическим противостоянием против Мозеса Итаумы. Интересно, что непобедимый британец моложе своего звездного земляка аж на 17 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Интересно Появились потенциальные соперники Усика: есть ли среди них трилогия с Фьюри

С кем Фьюри не хочет выходить в один ринг?

Тайсон заверил, что он не дурак, чтобы выходить в один ринг с "Новым Майком Тайсоном".

Бой против Мозеса Итаумы? Нет, однозначно нет, вы считаете, что я дурак? Нет, нет, нет,

– заявил "Цыганский король".

Отметим, что Тайсон находится на пенсии после двух подряд поражений от Александра Усика, которых потерпел в 2024-м году. Зато Итаума уже получил своего следующего соперника. 24 января 2026 года Мозес в Манчестере подерется против Джермейна Франклина.

Если Итаума торжествует, то сможет получить бой против нового чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли. Об этом рассказывал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери в комментарии The Ring.

"Победа над Франклином, который является топовым претендентом, поставила бы его в сильную позицию", – сказал Оливери.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Какие последние новости о Тайсоне Фьюри?