"Циганський король" хоче спробувати таки перемогти Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі зізнався, що окрім цього ще хоче проводити офіційні бої, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Що сказав Ф'юрі про ймовірну трилогію із Усиком?

Відзначимо, що саме Усик завдав двох дебютних поразок у кар'єрі Тайсона на профі-рингу у 2024-му році. В обидвох випадках Олександр здобував перемоги за рішенням суддів. Попри це Ф'юрі не погоджується із жодною зі своїх поразок.

У майбутньому я спробую організувати трилогію з Усиком, якщо я ще плануватиму проводити бої,

– заявив Тайсон.

Раніше промоутер британця Френк Воррен заінтригував можливим повернення Тайсона у ринг.

"Чесно кажучи, я не можу зараз вдаватися в подробиці. Не можу вам розповісти. Це бій, який усі хочуть побачити, але все залежить від того, чи хоче Тайсон його провести", – процитувало слова Воррена видання Pro Boxing Fans.

