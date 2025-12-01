Джейк Пол не лише назвав усіх, а й вчергове заговорив про свою майбутню перемогу над Ентоні Джошуа. Пол-молодший впевнений, що нокаутує Ей Джея вже у першому раунді, передає 24 Канал із посиланням на The Schmo.
Оце так Доведеться мене вбити, – Пол розповів, як Джошуа зможе його зупинити
Яких суперників розглядає Джейк Пол?
Окрім цього блогер заговорив про плани на наступний 2026 рік. Джейк назвав доволі несподіваних боксерів, які у його списку потенційних суперників.
Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз,
– відповів Пол.
Пол кидав виклик Усику?
Раніше Джейк оприлюднив свій спортивний план на найближчі 5 років у своєму профілі у соцмережі Х. Одним із пунктів була перемога над Усиком. Водночас Олександр сам висловлював своє бажання вийти в октагон проти Пола-молодшого. Українець хотів би спробувати свої сили проти Джейка у бою за правилами змішаних єдиноборств. Навіть повідомлялось, що такий двобій може відбутись у 2026-му році.
На цей план відреагував сам український чемпіон.
"Чудовий план, Джейку, але я не буду на п'ятому місці – лише на першому. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи є у тебе яйця, чи все насправді тільки хайп", – відповів українець.
Що відомо про бій Пола проти Джошуа?
Поєдинок відбудеться в американському Маямі.
У регламенті бою встановлені 8 раундів, а боксери поб'ються у рукавицях 10 унцій.
Промоутер Френк Воррен припустив, що може статись із кар'єрою Ентоні, якщо він сенсаційно програє Полу.
Це буде перший бій для Ентоні із вересня 2024-го, коли його нокаутував Даніель Дюбуа. Тоді Джошуа зазнав четвертої поразки на профі-рингу. Також за його спиною 28 перемог (25 – нокаутом).
Натомість Пол-молодший боксував вже у 2025 році. У червні Джейк переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Після цієї звитяги на рахунку блогера 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.