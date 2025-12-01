Джейк Пол не только назвал всех, но и в очередной раз заговорил о своей будущей победе над Энтони Джошуа. Пол-младший уверен, что нокаутирует Эй Джея уже в первом раунде, передает 24 Канал со ссылкой на The Schmo.
Вот это да Придется меня убить, – Пол рассказал, как Джошуа сможет его остановить
Каких соперников рассматривает Джейк Пол?
Кроме этого блогер заговорил о планах на следующий 2026 год. Джейк назвал довольно неожиданных боксеров, которые в его списке потенциальных соперников.
Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас,
– ответил Пол.
Пол бросал вызов Усику?
Ранее Джейк обнародовал свой спортивный план на ближайшие 5 лет в своем профиле в соцсети Х. Одним из пунктов была победа над Усиком. В то же время Александр сам выражал свое желание выйти в октагон против Пола-младшего. Украинец хотел бы попробовать свои силы против Джейка в бою по правилам смешанных единоборств. Даже сообщалось, что такой поединок может состояться в 2026-м году.
На этот план отреагировал сам украинский чемпион.
"Замечательный план, Джейку, но я не буду на пятом месте – только на первом. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп", – ответил украинец.
Что известно о бое Пола против Джошуа?
Поединок состоится в американском Майами.
В регламенте боя установлены 8 раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
Промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что может произойти с карьерой Энтони, если он сенсационно проиграет Полу.
Это будет первый бой для Энтони с сентября 2024-го, когда его нокаутировал Даниэль Дюбуа. Тогда Джошуа потерпел четвертое поражение на профи-ринге. Также за его спиной 28 побед (25 – нокаутом).
Зато Пол-младший боксировал уже в 2025 году. В июне Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. После этой победы на счету блогера 12 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.