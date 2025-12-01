Джейк Пол не только назвал всех, но и в очередной раз заговорил о своей будущей победе над Энтони Джошуа. Пол-младший уверен, что нокаутирует Эй Джея уже в первом раунде, передает 24 Канал со ссылкой на The Schmo.

Вот это да Придется меня убить, – Пол рассказал, как Джошуа сможет его остановить

Каких соперников рассматривает Джейк Пол?

Кроме этого блогер заговорил о планах на следующий 2026 год. Джейк назвал довольно неожиданных боксеров, которые в его списке потенциальных соперников.

Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас,

– ответил Пол.

Пол бросал вызов Усику?

Ранее Джейк обнародовал свой спортивный план на ближайшие 5 лет в своем профиле в соцсети Х. Одним из пунктов была победа над Усиком. В то же время Александр сам выражал свое желание выйти в октагон против Пола-младшего. Украинец хотел бы попробовать свои силы против Джейка в бою по правилам смешанных единоборств. Даже сообщалось, что такой поединок может состояться в 2026-м году.

На этот план отреагировал сам украинский чемпион.

"Замечательный план, Джейку, но я не буду на пятом месте – только на первом. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп", – ответил украинец.

Что известно о бое Пола против Джошуа?