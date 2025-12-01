Американский блогер назвал Энтони Джошуа копией Энди Руиса. Джейк Пол заверил, что 19 декабря попытается удивить мир, заявив о своей 100-процентной готовности к этому поединку, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Что сказал Пол о варианте вероятной победы Джошуа?
Пол-младший рассказал, в каком только случае Эй Джей сможет его победить.
Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой,
– заявил Джейк.
Кто готовит Джошуа к бою с Полом?
Британский супертяжеловес решил поэкспериментировать и присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика. Оказалось, что Энтони к ближайшему поединку готовит украинец Егор Голуб, который ранее работал с Денисом Беринчиком. Издание The Independent сообщало, что украинский коуч войдет в угол Джошуа во время поединка с Джейком.
Сам британец признался, как украинский тренер штурмует его перед поединком.
"Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной", – заявлял британский супертяж.
Ранее Энтони рассказал, как на такой шаг отреагировал его тренер Бен Дэвисон.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
По регламенту бой Пол – Джошуа продлится не более 8-ми раундов. Боксеры будут драться в перчатках 10 унций.
Для британского супертяжеловеса ввели ограничения по весу.
Промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что может произойти с карьерой Энтони, если он сенсационно проиграет Полу.
Последний раз Джошуа боксировал в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало четвертым в карьере Эй Джея в профессионалах. Всего за спиной британца есть 28 побед (25 – нокаутом).
Зато Пол-младший получил в профессионалах 12 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. В своем крайнем бою в июне 2025-го Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.