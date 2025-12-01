Американский блогер назвал Энтони Джошуа копией Энди Руиса. Джейк Пол заверил, что 19 декабря попытается удивить мир, заявив о своей 100-процентной готовности к этому поединку, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме "Никаких сожалений не будет": промоутер признался, что будет делать Джошуа в случае поражения Пола

Что сказал Пол о варианте вероятной победы Джошуа?

Пол-младший рассказал, в каком только случае Эй Джей сможет его победить.

Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой,

– заявил Джейк.

Кто готовит Джошуа к бою с Полом?

Британский супертяжеловес решил поэкспериментировать и присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика. Оказалось, что Энтони к ближайшему поединку готовит украинец Егор Голуб, который ранее работал с Денисом Беринчиком. Издание The Independent сообщало, что украинский коуч войдет в угол Джошуа во время поединка с Джейком.

Сам британец признался, как украинский тренер штурмует его перед поединком.

"Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной", – заявлял британский супертяж.

Ранее Энтони рассказал, как на такой шаг отреагировал его тренер Бен Дэвисон.

Что известно о бое Пол – Джошуа?