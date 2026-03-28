В комментарии Sky Sports Пол заявил, что планирует вернуться в бокс в ноябре или декабре. Он также серьезно настроен на бой с 39-летним Усиком в формате ММА.
Что Пол сказал о бое с Усиком?
Сейчас блогер выздоравливает после перелома челюсти, полученного в поединке с Джошуа в декабре 2025 года, и планирует возобновить спарринги через 4 – 5 месяцев.
Я обожаю драться. Мне нравятся все стороны этого процесса, даже сломанная челюсть и другие вещи, приходящие с этим спортом. Видимо, я немного сумасшедший, но мне точно есть чего достигать на ринге,
– сказал Пол.
Джейк добавил, что его возвращение будет зависеть от того, как будет чувствовать себя.
Сейчас Пол занимается организацией турнира по смешанным единоборствам, где в главном бою встретятся Ронда Роузи и Джина Карано. Он заверил, что рассматривает возможность собственного поединка с Усиком.
"Это абсолютно серьезно, но увидим, как оно будет. Сначала мне нужно начать тренироваться. В жизни слишком много дел, которые надо успеть", – добавил Пол.
Какова позиция Усика относительно боя с Полом?
Накиса Бидариана, промоутер Пола, в июле 2025 года заявлял, что стороны ведут переговоры о бое в октагоне. Более того, когда Усик дрался против Даниэля Дюбуа, Джейк приехал посмотреть поединок, а также был в раздевалке украинского чемпиона.
Эгис Климас, менеджер Усика, заверил, что украинский боксер никогда бы не согласился на бой с Джейком в боксерском ринге, но не исключил возможность встречи по правилам MMA.
В сентябре 2025 года американец на своей странице в соцсети X озвучил план на ближайшие 5 лет, где среди пунктов была победа над Усиком. Украинец отреагировал на сообщение Пола у себя на странице, заявив, что вскоре закончит боксерскую карьеру и тогда будет ждать его в клетке.
И Сергей Лапин, директор команды Усика, сообщил, что пока не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА с Полом.