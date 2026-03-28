В комментарии Sky Sports Пол заявил, что планирует вернуться в бокс в ноябре или декабре. Он также серьезно настроен на бой с 39-летним Усиком в формате ММА.

Что Пол сказал о бое с Усиком?

Сейчас блогер выздоравливает после перелома челюсти, полученного в поединке с Джошуа в декабре 2025 года, и планирует возобновить спарринги через 4 – 5 месяцев.

Я обожаю драться. Мне нравятся все стороны этого процесса, даже сломанная челюсть и другие вещи, приходящие с этим спортом. Видимо, я немного сумасшедший, но мне точно есть чего достигать на ринге,

– сказал Пол.

Джейк добавил, что его возвращение будет зависеть от того, как будет чувствовать себя.

Сейчас Пол занимается организацией турнира по смешанным единоборствам, где в главном бою встретятся Ронда Роузи и Джина Карано. Он заверил, что рассматривает возможность собственного поединка с Усиком.

"Это абсолютно серьезно, но увидим, как оно будет. Сначала мне нужно начать тренироваться. В жизни слишком много дел, которые надо успеть", – добавил Пол.

Какова позиция Усика относительно боя с Полом?