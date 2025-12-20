Пол получил повреждение челюсти в поединке с Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм американского блогера.

Читайте также Джошуа нокаутировал Пола, который трижды побывал в нокдауне

Что с челюстью Пола после боя с Джошуа?

Американский блогер поделился рентгеном челюсти после боя с британским боксером. Он заявил, что у него перелом в двух местах.

Перелом челюсти в двух местах. Дайте мне Канело через 10 дней,

– написал Пол.

Напомним, что Пол до нокаута трижды побывал в нокдауне. Однако в шестом раунде Джошуа нанес роковой удар американскому блогеру, эффектно завершив поединок.

После поединка Пол выступил с громким заявлением. Он анонсировал возвращение на ринг после восстановления.

Что сказал Пол после боя с Джошуа?

В комментарии BBC Пол заявил, что не удивлен результатом, но если бы имел большую выносливость, то мог бы бороться дальше. Блогер также заявил, что готов драться за титул.

"Справляться с таким весом было очень трудно. Если бы у меня была лучшая выносливость, я смог бы продолжать в том же духе и бороться дальше. Я обязательно вернусь, чтобы получить титул чемпиона", – заявил Джейк.

Что известно о Поле?