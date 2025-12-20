Пол зазнав ушкодження щелепи у поєдинку з Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм американського блогера.
Що з щелепою Пола після бою з Джошуа?
Американський блогер поділився рентгеном щелепи після бою з британським боксером. Він заявив, що у нього перелом у двох місцях.
Перелом щелепи в двох місцях. Дайте мені Канело через 10 днів,
– написав Пол.
Нагадаємо, що Пол до нокауту тричі побував у нокдауні. Однак у шостому раунді Джошуа завдав фатального удару американському блогеру, ефектно завершивши поєдинок.
Після поєдинку Пол виступив із гучною заявою. Він анонсував повернення на ринг після відновлення.
Що сказав Пол після бою з Джошуа?
У коментарі BBC Пол заявив, що не здивований результатом, але якщо б мав більшу витривалість, то міг би боротися далі. Блогер також заявив, що готовий битися за титул.
"Справлятися з такою вагою було дуже важко. Якби в мене була краща витривалість, я зміг би продовжувати в тому ж дусі та боротися далі. Я обов'язково повернуся, щоб отримати титул чемпіона", – заявив Джейк.
Що відомо про Пола?
Свою популярність блогер здобув у відеозастосунку Vine. Згодом Пол створив власний ютуб-канал та зараз має аудиторію у понад 20 мільйонів підписників.
Восени минулого року він бився проти Майка Тайсона. Американець здолав легенду боксу завдяки одноголосному рішенню суддів.
Влітку цього року Пол бився проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Блогер переміг мексиканського боксера, здобувши 12 перемогу у професійному ринзі.