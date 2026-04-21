У коментарі ютуб-каналу Chris Mannix інфлюенсер сказав, що готовий битися тільки з одним представником надважкої ваги – ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також наголосив, що для нього важливий не суперник, а мета – стати чемпіоном світу.

Що Джейк Пол сказав про плани в боксі?

29-річний Пол запевнив, що готовий до поєдинків у першій важкій вазі. Як підкреслив блогер, у недавньому поєдинку проти Ентоні Джошуа він зрозумів, що ця вагова категорія підходить йому краще, аніж надважкий дивізіон.

Я не думаю багато про наступного суперника, а радше про загальну мету. Думаю, вона все ще полягає в тому, щоб спробувати стати чемпіоном світу та битися з людьми у моїй ваговій категорії. Єдиний виняток – це Френсіс Нганну, але я точно боєць крузервейту, і я зрозумів це в бою проти Ентоні Джошуа,

– заявив Пол.

За даними порталу BoxRec, спортсмен досі відсторонений від поєдинків через моторошну травму, яку отримав у поєдинку з Джошуа. Після бою в ютубера виявили перелом щелепи у двох місцях. Нещодавно він переніс чергову операцію, а ЗМІ повідомили, що Джейк може назавжди закінчити кар'єру.

