Як повідомляє Express, Ф'юрі отримав 25 мільйонів доларів (18,6 мільйона фунтів) лише за участь у поєдинку після того, як Netflix придбав права на трансляцію. Заробіток росіянина склав близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Скільки заробив Ф'юрі за бій з Махмудовим?

За даними ЗМІ, 37-річному Тайсону потрібно заплатити Великій Британії 11,25 мільйона доларів податку.

Податковий статус міжнародного спортсмена значною мірою залежить від того, де він є резидентом (тобто в якій країні сплачує податки), а також від того, де він здійснює діяльність, що приносить дохід,

– пояснив експерт Джон Елфік.

За його словами, місцевий податок зазвичай сплачується в тому місці, де відбувається захід, але додатковий податок може підлягати сплаті в країні, де проживає спортсмен.

Більшість країн застосовують систему прогресивного оподаткування, за якою ставки зростають зі збільшенням доходу особи. Зважаючи на те, що бій відбувся у Лондоні, будь-які доходи будуть класифіковані як ті, що були отримані у Великій Британії.

Експерт пояснив, що доходи, отримані у Великій Британії, оподатковуються незалежно від місця проживання спортсмена. Тому Ф'юрі, ймовірно, сплатить найвищу ставку податку на прибуток зі свого гонорару за бій.

При ставці податку 45% гарантована виплата в розмірі 25 мільйонів доларів створить податкове зобов'язання у Великій Британії в розмірі приблизно 11,25 мільйона доларів.

