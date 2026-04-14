Як повідомляє Express, Ф'юрі отримав 25 мільйонів доларів (18,6 мільйона фунтів) лише за участь у поєдинку після того, як Netflix придбав права на трансляцію. Заробіток росіянина склав близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів.
Скільки заробив Ф'юрі за бій з Махмудовим?
За даними ЗМІ, 37-річному Тайсону потрібно заплатити Великій Британії 11,25 мільйона доларів податку.
Податковий статус міжнародного спортсмена значною мірою залежить від того, де він є резидентом (тобто в якій країні сплачує податки), а також від того, де він здійснює діяльність, що приносить дохід,
– пояснив експерт Джон Елфік.
За його словами, місцевий податок зазвичай сплачується в тому місці, де відбувається захід, але додатковий податок може підлягати сплаті в країні, де проживає спортсмен.
Більшість країн застосовують систему прогресивного оподаткування, за якою ставки зростають зі збільшенням доходу особи. Зважаючи на те, що бій відбувся у Лондоні, будь-які доходи будуть класифіковані як ті, що були отримані у Великій Британії.
Експерт пояснив, що доходи, отримані у Великій Британії, оподатковуються незалежно від місця проживання спортсмена. Тому Ф'юрі, ймовірно, сплатить найвищу ставку податку на прибуток зі свого гонорару за бій.
При ставці податку 45% гарантована виплата в розмірі 25 мільйонів доларів створить податкове зобов'язання у Великій Британії в розмірі приблизно 11,25 мільйона доларів.
Який наступний бій для Ф'юрі?
Як йдеться на сайті BoxRec, 11 квітня Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів. Для британця це був перший бій за 16 місяців після двох поразок Олександру Усику у 2024 році.
Після поєдинку обох спортсменів тимчасово відсторонили від боксу з міркувань безпеки для їх здоров'я.
Слід зазначити, що Ф'юрі з меж рингу кинув виклик Ентоні Джошуа, який стежив за поєдинком на арені в Лондоні. Колишній чемпіон світу не дав чіткої відповіді, чи прийняв виклик земляка.
Утім, Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що сторони ведуть переговори про поєдинок. Він впевнений, що протистояння відбудеться.