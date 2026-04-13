Як повідомляє The Sun, Ф'юрі та Махмудов після бою були відсторонені від боксу. Після перемоги Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, однак їх бій точно не відбудеться найближчим часом.

Чому Ф'юрі відсторонили від боксу?

Як пише видання, Британська рада з контролю за боксом заборонила виходити на ринг Ф'юрі та Махмудову. Річ у тім, що всі боксери, які виступають під егідою BBBoC, зобов'язані дотримуватися обов'язкової перерви одразу після завершення поєдинку.

Жоден боксер не має права брати участь у поєдинку протягом шести повних днів з дати свого останнього поєдинку,

– йдеться у правилах.

Це обмеження можуть скасувати у рідкісних випадках, зокрема за умови, що боксер виграв свій останній поєдинок у перших двох раундах.

Видання GiveMeSport зазначає, що відсторонення 37-річного Ф'юрі може тривати довше, аніж 7 днів.

"Враховуючи, що Ф'юрі провів 12 раундів й отримав кілька ударів у голову проти Махмудова, цілком ймовірно, що його дискваліфікація перевищить обов'язковий мінімум", – йдеться у повідомленні.

Щоб повернутися на ринг, Тайсону доведеться отримати дозвіл лікаря, що є звичною практикою у боксі. Щодо Махмудова, то його відсторонення від боксу може сягнути від 30 до 60 днів.

