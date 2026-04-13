Как сообщает The Sun, Фьюри и Махмудов после боя были отстранены от бокса. После победы Тайсон бросил вызов Энтони Джошуа, однако их бой точно не состоится в ближайшее время.

Узнайте больше "Цыганский король" вернулся: Фьюри побил россиянина и пойдет за Джошуа

Почему Фьюри отстранили от бокса?

Как пишет издание, Британский совет по контролю за боксом запретил выходить на ринг Фьюри и Махмудову. Дело в том, что все боксеры, выступающие под эгидой BBBoC, обязаны соблюдать обязательный перерыв сразу после завершения поединка.

Ни один боксер не имеет права участвовать в поединке в течение шести полных дней с даты своего последнего поединка,

– говорится в правилах.

Это ограничение могут отменить в редких случаях, в частности при условии, что боксер выиграл свой последний поединок в первых двух раундах.

Издание GiveMeSport отмечает, что отстранение 37-летнего Фьюри может длиться дольше, чем 7 дней.

"Учитывая, что Фьюри провел 12 раундов и получил несколько ударов в голову против Махмудова, вполне вероятно, что его дисквалификация превысит обязательный минимум", – говорится в сообщении.

Чтобы вернуться на ринг, Тайсону придется получить разрешение врача, что является обычной практикой в боксе. Что касается Махмудова, то его отстранение от бокса может составить от 30 до 60 дней.

Когда следующий бой Фьюри и кто соперник?