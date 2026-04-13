Как сообщает The Sun, Фьюри и Махмудов после боя были отстранены от бокса. После победы Тайсон бросил вызов Энтони Джошуа, однако их бой точно не состоится в ближайшее время.
Почему Фьюри отстранили от бокса?
Как пишет издание, Британский совет по контролю за боксом запретил выходить на ринг Фьюри и Махмудову. Дело в том, что все боксеры, выступающие под эгидой BBBoC, обязаны соблюдать обязательный перерыв сразу после завершения поединка.
Ни один боксер не имеет права участвовать в поединке в течение шести полных дней с даты своего последнего поединка,
– говорится в правилах.
Это ограничение могут отменить в редких случаях, в частности при условии, что боксер выиграл свой последний поединок в первых двух раундах.
Издание GiveMeSport отмечает, что отстранение 37-летнего Фьюри может длиться дольше, чем 7 дней.
"Учитывая, что Фьюри провел 12 раундов и получил несколько ударов в голову против Махмудова, вполне вероятно, что его дисквалификация превысит обязательный минимум", – говорится в сообщении.
Чтобы вернуться на ринг, Тайсону придется получить разрешение врача, что является обычной практикой в боксе. Что касается Махмудова, то его отстранение от бокса может составить от 30 до 60 дней.
Когда следующий бой Фьюри и кто соперник?
Фьюри после боя с Махмудовым сразу бросил вызов экс-чемпиону мира Энтони Джошуа, который посетил шоу в Лондоне. "Цыганский король" стремился получить четкий ответ от "Эй-Джея", но тот промолчал.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, оценивая возвращение Тайсона, выразил сомнение, что британец был в восторге от своего выступления.
"Я не думаю, что он сам будет в восторге от своего выступления, но он одержал победу", – заявил Хирн в комментарии Seconds Out.
В то же время Фьюри сказал, что не против провести поединок против Александра Усика, если встреча с Джошуа не состоится. Впрочем, Хирн убежден, что поединок его клиента с Тайсоном таки состоится.