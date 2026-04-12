Фьюри делал все, чтобы заставить "Эй-Джея" в прямом эфире согласиться на "Битву за Британию". Но, как отмечает Netflix Sports, Джошуа решил не играть в игру Тайсона.

Смотрите также Усик назвал боксера, который в 2027 году станет абсолютным чемпионом мира

Какие шансы на бой Фьюри – Джошуа?

Пока Тайсон кричал с канатов, чтобы Джошуа поднимался на ринг, Энтони сохранял невозмутимость и даже не встал со стула. Не помогли и призывы главы управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха.

В один момент камеры даже зафиксировали, как "Эй-Джей" показал Фьюри неприличный жест.



Энтони Джошуа / фото Netflix

Впоследствии Джошуа все же подошел к микрофону, но оказалось, что не для того, чтобы дать согласие на бой. Энтони решил играть по собственным правилам: он убежден, что "боссом" и "стороной А" в будущем противостоянии должен быть именно он. Ведь, в отличие от Тайсона, он не уходил несколько раз и не возвращался, а все время был в боксе, и это для него устраивают большие шоу.

В итоге получилась путаница: официальный аккаунт Netflix в соцсетях громко написал о том, что поединок Фьюри – Джошуа запланирован на осень, а вот сами стороны, показалось, совсем не такие уверенные.

Что Фьюри сказал о трилогии с Усиком?

При таких условиях Тайсона спросили, не думает ли он о том, чтобы готовиться к другому сопернику. Оказалось, что такой "план Б" в целом не вызывает у британца возражений.

Я хочу драться с Энтони Джошуа. И все. Я не... Или, или если "Эй-Джей" этого не хочет – тогда давайте сделаем трилогию с Усиком. Но мне нужна долбаная честная игра,

– заявил Фьюри.

Единственные два поражения в карьере Тайсона Фьюри были именно от Усика в 2024 году – сначала раздельным решением судей, впоследствии в реванше единогласно.