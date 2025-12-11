В сети появился официальный трейлер противостояния между британским боксером и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.
Читайте также "Станет последним днем его боксерской карьеры": представитель Усика дал прогноз на Пол – Джошуа
Трейлер боя Пол – Джошуа
Стриминговая платформа Netflix обнародовала промо ролик к поединку между Полом и Джошуа. На видео можно увидеть кадры из подготовки бойцов к бою, а также лучшие моменты из их предыдущих противостояний.
Трейлер боя Пол – Джошуа: смотрите видео
Что Пол и Джошуа говорили о бое?
Американский блогер в интервью The Ring заявил, что полностью готов к бою против Джошуа. Он отметил, что британскому боксеру придется его убить, чтобы победить.
Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой,
– высказался Пол.
Джошуа же в интервью SkySports сделал не менее громкое заявление, чем американский блогер.
Запомните мои слова: вы увидите, что еще больше боксеров будут соглашаться на эти случаи в будущем. Я разобью интернет о лицо Джейка Пола, – сказал боксер.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Пол должен был драться в ноябре против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался из-за того, что американского боксера обвинили в насилии.
Блогер был близок к подписанию соглашения о бое против Теренса Кроуфорда. Однако в последний момент было решено драться против Джошуа.
Поединок Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Netflix будет транслировать вечер бокса.