Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, дал свой прогноз на бой Джейк Пол – Энтони Джошуа. Представитель украинского чемпиона считает, что этот поединок станет последним в карьере боксера-блогера, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Вот так "ChatGPT врет ему": Пол использовал ИИ, чтобы оценить свои шансы в бою против Джошуа

Какой прогноз дал Лапин на бой Пол – Джошуа?

Лапин заявил, что 19 декабря станет концом его боксерской карьеры. Директор команды украинца отметил большую разницу Пола и Джошуа в мастерстве, а у Джейка просто не будет шансов.

Джейк Пол лучше всех продает себя, поэтому все хотят с ним подраться. К тому же у него большой контракт с Netflix. Но реальность проста: 19 декабря станет последним днем его боксерской карьеры. Разрыв в мастерстве слишком велик. У него нет шансов,

– сказал Лапин.

Сколько раундов продлится бой Пол – Джошуа по мнению Усика?

Усик в комментарии All The Smoke Boxing предположил, сколько раундов продлится противостояние Пол – Джошуа. Александр отметил, что данный поединок не имеет никакого интереса со спортивной точки зрения.

"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.

Ранее непобедимый украинец признавался, что будет молиться за Пола-младшего, ведь хочет в будущем подраться с Джейком в октагоне.

Что известно о бое Пол – Джошуа?