Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, дал свой прогноз на бой Джейк Пол – Энтони Джошуа. Представитель украинского чемпиона считает, что этот поединок станет последним в карьере боксера-блогера, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Вот так "ChatGPT врет ему": Пол использовал ИИ, чтобы оценить свои шансы в бою против Джошуа
Какой прогноз дал Лапин на бой Пол – Джошуа?
Лапин заявил, что 19 декабря станет концом его боксерской карьеры. Директор команды украинца отметил большую разницу Пола и Джошуа в мастерстве, а у Джейка просто не будет шансов.
Джейк Пол лучше всех продает себя, поэтому все хотят с ним подраться. К тому же у него большой контракт с Netflix. Но реальность проста: 19 декабря станет последним днем его боксерской карьеры. Разрыв в мастерстве слишком велик. У него нет шансов,
– сказал Лапин.
Сколько раундов продлится бой Пол – Джошуа по мнению Усика?
Усик в комментарии All The Smoke Boxing предположил, сколько раундов продлится противостояние Пол – Джошуа. Александр отметил, что данный поединок не имеет никакого интереса со спортивной точки зрения.
"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.
Ранее непобедимый украинец признавался, что будет молиться за Пола-младшего, ведь хочет в будущем подраться с Джейком в октагоне.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок продлится не более восьми раундов.
Боксеры подерутся в перчатках 10 унций, а для Джошуа ввели весовые ограничения. Несмотря на это он набрал невероятную физическую форму.
Интересно, что украинский боксер Александр Грицив рассказал, что у Пола не будет никаких шансов в бою против Энтони.
Эй Джей впервые с сентября 2024 года выйдет в ринг. В крайнем бою Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа, потерпев четвертое поражение на профи-ринге при 28 победах (25 – нокаутом). Зато Пол в июне 2025-го одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Это была 12-я победа Джейка в профессионалах (7 – нокаутом).