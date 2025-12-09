За несколько дней до боя Энтони Джошуа забавно прокомментировал предстоящую встречу с Джейком Полом. Британский супертяжеловес считает, что блогер перед боем воспользовался помощью искусственного интеллекта, пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ Sports.

Пол воспользовался ИИ, чтобы оценить свои шансы в бою против Джошуа?

Эй Джей предположил, что Джейк ввел в ChatGPT запрос относительно своих шансов на победу 19 декабря в Майами. Британец заверил, что ИИ врет Полу-младшему.

Он, видимо, набрал: "Как ты думаешь, могу ли я побить Энтони Джошуа?" И, наверняка, получил ответ: "Отличный вопрос. Энтони проиграл в сентябре. У тебя отличные шансы, Джейк". Кто бы ему это не говорил – кто бы не убеждал его, что он может меня победить... Ну, не знаю. Может, он действительно в это верит. Я не знаю. Я готовлюсь к тому бойцу, каким он себя представляет. В этом-то и дело. Я готовлюсь к тому парню,

– заявил Джошуа.

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Усик?

Александр Усик в комментарии All The Smoke Boxing предположил, сколько раундов продлится противостояние Пол – Джошуа.

"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал). Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.

Также в интервью для iFL TV непобедимый украинец заявил, что будет молиться за Пола, которого Джошуа может просто убить в ринге.

Что известно о битве Пол – Джошуа?