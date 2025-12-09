Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, дав свій прогноз на бій Джейк Пол – Ентоні Джошуа. Представник українського чемпіона вважає, що цей двобій стане останнім у кар'єрі боксера-блогера, пише 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Оце так "ChatGPT бреше йому": Пол використав ШІ, аби оцінити свої шанси у бою проти Джошуа

Який прогноз дав Лапін на бій Пол – Джошуа?

Лапін заявив, що 19 грудня стане кінцем його боксерської кар'єри. Директор команди українця наголосив на великій різниці Пола та Джошуа у майстерності, а у Джейка просто не буде шансів.

Джейк Пол краще за всіх продає себе, тому всі хочуть з ним побитися. До того ж у нього великий контракт із Netflix. Але реальність проста: 19 грудня стане останнім днем його боксерської кар'єри. Розрив у майстерності занадто великий. У нього немає шансів,

– сказав Лапін.

Скільки раундів триватиме бій Пол – Джошуа на думку Усика?

Усик у коментарі All The Smoke Boxing припустив, скільки раундів триватиме протистояння Пол – Джошуа. Олександр наголосив, що даний двобій немає жодної цікавості зі спортивного погляду.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.

Раніше непереможний українець зізнавався, що буде молитись за Пола-молодшого, адже хоче у майбутньому побитись із Джейком в октагоні.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?