Зокрема, Голуб розкрив, як саме ментально до боїв готуються Джошуа й Усик. Про це він розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Тайк Майсон.

Чим відрізняються Усик і Джошуа?

Голуб розповів, що Джошуа завжди хоче вчитись чому новому. Кожне його боксерське тренування записували йому на телефон, аби він міг потім переглядати й аналізувати його. Коли озвучити його помилки, наступного дня він уже їх виправить, оскільки проводив удома роботу над ними.

Усик повністю довіряє команді, це дуже важливо. Йому байдуже, скільки раундів сьогодні буде. Ентоні любить усе знати наперед. А навіщо йому це знати? Усик у цьому сенсі ексклюзивний персонаж, унікальний,

– зазначив тренер.

Він додав, що Джошуа дуже працьовита людина, він хоче працювати.

Що ще сказав Голуб про Джошуа?

На думку тренера, спочатку він відчував внутрішній протест Джошуа проти нього. Можливо, він хотів робити все по-інакшому. Утім уся команда йому тоді пояснила, що або так, або ніяк. Напевно, в британця було своє бачення тренувального процесу, але так бути не може.

"Як ти можеш тренуватися, наприклад, з командою? Це те же саме, що я б до тебе прийшов на подкаст, задавав би тобі питання і говорив, як воно має виглядати", – зауважив Голуб.

Він додав, що приблизно 2 тижні пішло на те, щоб Джошуа як боєць був повністю під їхнім контролем.

Варто зазначити, що Голуб готував Джошуа до поєдинку проти Пола, в якому Ентоні нокаутував суперника в 6 раунді. Як повідомив сайт MMA Fighting, Джошуа виграв усі раунди й за суддівськими записками.

