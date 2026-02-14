В частности, Голуб раскрыл, как именно ментально к боям готовятся Джошуа и Усик. Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала Тайк Майсон.

Чем отличаются Усик и Джошуа?

Голуб рассказал, что Джошуа всегда хочет учиться чему-то новому. Каждую его боксерскую тренировку записывали ему на телефон, чтобы он мог потом просматривать и анализировать его. Когда озвучить его ошибки, на следующий день он уже их исправит, поскольку проводил дома работу над ними.

Усик полностью доверяет команде, это очень важно. Ему безразлично, сколько раундов сегодня будет. Энтони любит все знать наперед. А зачем ему это знать? Усик в этом смысле эксклюзивный персонаж, уникальный,

– отметил тренер.

Он добавил, что Джошуа очень трудолюбивый человек, он хочет работать.

Что еще сказал Голуб о Джошуа?

По мнению тренера, сначала он чувствовал внутренний протест Джошуа против него. Возможно, он хотел делать все по-другому. Впрочем вся команда ему тогда объяснила, что или так, или никак. Наверное, у британца было свое видение тренировочного процесса, но так быть не может.

"Как ты можешь тренироваться, например, с командой? Это то же самое, что я бы к тебе пришел на подкаст, задавал бы тебе вопросы и говорил, как оно должно выглядеть", – заметил Голуб.

Он добавил, что примерно 2 недели ушло на то, чтобы Джошуа как боец был полностью под их контролем.

Стоит отметить, что Голуб готовил Джошуа к поединку против Пола, в котором Энтони нокаутировал соперника в 6 раунде. Как сообщил сайт MMA Fighting, Джошуа выиграл все раунды и по судейским запискам.

