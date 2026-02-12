Всемирный боксерский совет (WBC) обратился к Усику с требованием провести обязательную защиту против обладателя временного пояса WBC Агита Кабаэла. Об этом информирует Visit NoSmokeBoxing.com.

Смотрите также Фьюри выступил с заявлением о Кличко: что сказал британский боксер

Что известно о решении WBC по Усику?

Представителю Украины, который удерживает титулы WBC, WBA и IBF, сообщили, что он может провести только одну добровольную защиту. После этого от Усика ждут бой против представителя Германии.

В случае отказа украинец потеряет титул WBC, а Кабаел будет повышен в статусе до полноценного чемпиона мира.

Это важно! Во время интервью между комментатором Крисом Менниксом и президентом WBC Маурисио Сулейманом возникла ссора из-за отказа заставить Усика драться с Кабаэлом. Сулейман объяснил, что Усик получил разрешение на добровольную защиту титула, а Мэнникс критиковал это решение, опасаясь, что Кабаел будет ждать чемпионский бой до двух лет.

Что дальше для Усика и Кабаэла?

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Кабаел может вернуться в ринг в мае, сообщил промоутер Фрэнк Уоррен. Поединок должен пройти в Германии.

33-летний Агит в последний раз выходил на ринг в январе, когда досрочно победил поляка Дамьяна Кныбу в рамках шоу в Германии.

Ожидается, что следующим соперником Усика якобы станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Добавим, что украинец выражал желание драться с Деонтеем Уайлдером.

Что с другими титулами Усика?