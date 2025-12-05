Ентоні Джошуа та Джейк Пол проведуть 8-раундовий бій. Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловив свою думку щодо даного протистояння.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа дав Гриців?

Непереможний українець впевнений у майбутній перемозі Ей Джея. Гриців не бачить, завдяки чому Пол-молодший хоче здолати британського супертяжа.

Олександр сподівається, що цей бій негативно не вплине на здоров'я Джейка та його майбутню кар'єру на профі-рингу.

В Джейка Пола немає жодних шансів в поєдинку проти Джошуа. Це сто відсотків буде нокаут від Ентоні. Надіюсь Пол зможе покинути ринг самостійно та далі продовжити боксувати в майбутньому,

– сказав Гриців.

Кому Усик віддає перевагу у протистоянні Пол – Джошуа?

Свій прогноз на цей бій також вже зробив інший українець Олександр Усик. Український чемпіон припустив, що Джошуа може просто вбити Пола у ринзі, тому молитиметься за життя Джейка. З останнім Усик хоче провести бій в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

"Так. Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні", – процитувало слова боксера iFL TV.

Відзначимо, що Ентоні готується до бою під керівництвом Єгора Голуба, українського тренера з табору Усика.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?