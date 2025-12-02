Александр Усик высказался относительно поединка между британским боксером и блогером из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
Что сказал Усик о бое Пол – Джошуа?
Усик заявил, что Джошуа может убить Пола. Он отметил, что британский боксер является олимпийским чемпионом, а блогер – спортсмен, ютубер и шоумен.
Украинский боксер сравнил британца и американца с "Роллс-Ройс" и "Фиат". Кроме того он заявил, что будет молиться за Пола.
Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне,
– сказал боксер.
Усик также поделился мыслями о том, нужно ли Джошуа драться против Фьюри в следующем году. Он отметил, что хочет этого поединка, как болельщик.
Что говорил Пол перед боем с Джошуа?
Пол в интервью The Ring сделал громкое заявление накануне боя против Джошуа. Американский блогер заявил, что он удивит мир.
"Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, лишь бы выиграть этот бой", – заявил блогер.
Напомним, что бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Трансляция спортивного шоу состоится на Netflix.
Какие отношения между Полом и Усиком?
Усик в июле 2025 года дрался против Даниэля Дюбуа. Пол поднялся в ринг после победы украинца над британцем, где провел битву взглядов с Александром.
Позже блогер в социальной сети Х раскрыл планы на будущее. Среди них победа над украинским боксером.
Впоследствии Усик отреагировал на сообщение Пола. Он отметил, что будет ждать блогера в клетке.