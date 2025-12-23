Френк Воррен розповів, що наступний бій Ентоні Джошуа може відбутись вже у лютому 2026 року. За його словами, не варто чекати від Тайсона, що той тихо чекатиме британської битви. Інакше він просто не зможе проводити бої до серпня – вересня наступного року, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside Toe2Toe.

До теми Ф'юрі – Джошуа: що відомо про можливу британську битву, яка перепише історію боксу

Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Популярний промоутер анонсував ймовірний термін бою Джошуа – Ф'юрі. Мова йде про серпень – вересень 2026 року.

Думаю, якщо бій і станеться, то саме тоді. Але треба пам’ятати, що Ей Джей знову змінив тренера. Він захоче звикнути до нового штабу. Там люди, які, очевидно, добре знають і Тайсона, і Джошуа, адже працюють з Усиком,

– сказав Воррен.

Також відомий функціонер розповів, чи може Тайсон провести проміжний бій проти росіянина Арсланбека Махмудова. Воррен відзначив, що у Ф'юрі є кілька варіантів. Якщо бій відбудеться, то усі обговорювання будуть вже на початку наступного року.

Відзначимо, що першим про ймовірного суперника "Циганського короля" із Росії заговорив аналітик Гарет Девіс. Він у коментарі iFL TV розповів, що Махмудов міг би бути популярним у Великій Британії, але навряд міг би перемогти Тайсона.

Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді. Одразу після двобою Ентоні у коментарі Netflix Sports викликав на бій "Циганського короля". Ей Джей закликав Тайсона перейти від балачок до справи.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Що відомо про можливу британську битву?