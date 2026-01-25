Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе может встретиться с Энди Руисом. Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль в IFL TV прокомментировал возможность такого поединка.

Кто следующий соперник Усика?

Прежде всего, чтобы бой Усик – Руис состоялся, боксеры должны подписать контракт с новым промоушеном Дэйны Уайта Zuffa Boxing.

Zuffa Boxing – это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.

По мнению Рафаэля, встреча Усика и Руиса выглядит реалистичной из-за соглашения именно с Zuffa Boxing.

По моему мнению, Усик не подпишет контракт с Zuffa Boxing, если не будет иметь возможности защищать титул чемпиона мира в хевивейте. Он также владеет поясом The Ring, а если вы подписываете чемпионов, то должны работать с партнерами. Я слышал, что Энди Руис общался с Zuffa. Именно поэтому возможный бой Усик – Руис выглядит реалистичным, ведь они оба могут заключить соглашения с Zuffa Boxing,

– сказал Рафаэль.

Почему бой Усик – Уайлдер не состоится?

Предыдущий бой 39-летнего украинца состоялся в июле 2025, когда Усик второй раз в карьере нокаутировал Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира. После этого украинец должен был провести обязательную защиту титула WBO.

Потенциальными соперниками украинца называли Джозефа Паркера и Фабио Уордли. Но украинец не принял поединок, поэтому Паркер и Уордли провели очный бой, в котором Фабио одержал сенсационную победу.

Осенью Усик отказался от пояса WBO, поэтому потерял статус абсолютного чемпиона мира. Титул же перешел к британцу Уордли. Украинец же выразил желание встретиться с Уайлдером, однако американец 24 января подписал контракт на бой против Дерека Чисоры.

На фоне информации о бое Уайлдер – Чисора будущее украинца начали связывать с Руисом. Пока официально нет информации, кто станет следующим соперником Усика, а также, когда состоится бой.

Кстати. Как свидетельствуют данные BoxRec, Энди Руис провел на профессиональном ринге 38 боев, в которых одержал 35 побед (22 нокаутом). В 2019 году он сенсационно побил Энтони Джошуа и получил титулы IBF, WBO и WBA, но потерял пояса в реванше против британца.