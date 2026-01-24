"Бронзовый бомбардировщик" встретится с Дереком Чисорой. Усик сделал прогноз на бой между Уайлдером и британским боксером, сообщает Boxing News Online.
Кто победит в бою Уайлдер – Чисора?
Украинский чемпион без колебаний назвал победителя поединка Уайлдер – Чисора. По словам Усика, британский боксер одолеет американского супертяжеловеса.
Александр и ранее говорил о Чисоре после их боя в 2020 году. "Король хевивейта" неоднократно одобрительно высказывался об опытном британце, назвав его своим самым тяжелым соперником в карьере.
Где и когда состоится бой Уайлдер – Чисора?
По данным BBC Sport, поединок Уайлдер – Чисора состоится в Лондоне (Великобритания). Ориентировочная дата проведения противостояния между американским и британским боксерами – 4 апреля 2026 года
К слову. Чисора и Уайлдер должны были провести бой в 2013 году. Однако американский боксер снялся с боя из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.
Уайлдер – Чисора: что известно о боксерах?
Уайлдер за свою карьеру провел 49 поединков, в которых одержал 44 победы, потерпел 4 поражения, а еще один завершился вничью. Последний раз он дрался в июне 2025 года, когда одолел Тайрелла Герндона.
Послужной список Чисоры также насчитывает 49 боев – 36 побед, 12 поражений, 1 ничья. Последний бой британца состоялся в феврале прошлого года, в котором он одолел Отто Валлина.
Отметим, что Уайлдер также ведет переговоры о бое с Усиком. В следующем поединке он встретится с украинцем, если, конечно, победит Чисору.