"Король хевивейта" назвал самого тяжелого соперника, с которым ему приходилось драться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Кого Усик выбрал самым тяжелым соперником?

По словам украинского чемпиона, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не самые тяжелые соперники в его карьере. Он признался, что на самом деле сложнее всего было драться против Дерека Чисоры.

Я думаю, это Дерек. Мой друг Дерек. Он ужасный парень, ужасно жесткий. С ним просто тяжело драться. Он был очень сложным соперником,

– сказал Усик.

К слову. Усик дрался против Чисоры в октябре 2020 года в Лондоне. Британский боксер навязал конкурентный бой, но в конце концов украинец оказался сильнее, одержав победу единогласным решением судей.

Напомним, что Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Недавно Чисора объяснил, почему бой между украинцем и американцем может сорваться.

Что может сказал Чисора о бое Усик – Уайлдер?

Оказывается, что британский боксер сам претендует на бой против Уайледера. В комментарии Seconds Out Чисора заявил, что хочет встретиться с американским супертяжеловесом уже в феврале 2026 года.

"Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совсем разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания", – заявил Чисора.

Что известно о следующем бое с участием Усика?