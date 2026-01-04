Если стороны договорятся о бое, то встреча Усик – Уайлдер может состояться уже в первой половине нового года. Александр Усик довольно сдержанно ответил на вопрос о возможной победе нокаутом над Деонтеем Уайлдером, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме Усик объяснил, почему выбрал следующим соперником Уайлдера

Может ли Усик нокаутировать Уайлдера?

Украинский чемпион не спешит делать смелые заявления о своей будущей досрочной победе над "Бронзовым бомбардировщиком".

Посмотрим. Да, это может произойти,

– ответил Усик.

Зато Уайлдер в комментарии talkSPORT рассказал о желанной победе над Усиком. Деонтей не только уверен в своей будущей победе, но и заявил, что одолеет непобедимого украинца нокаутом. Американец до сих пор верит в свой удар правой рукой.

"В бою с Усиком мне нужно активно двигаться и работать джебом, чтобы найти свой удар правой рукой. Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут", – сказал Деонтей.

40-летний американский боксер назвал факторы, за счет которых может победить Усика.

Бой Усик – Уайлдер мог состояться несколько лет назад?

Сергей Лапин, директор команды украинского чемпиона, в комментарии WBN признался, что бой Усик – Уайлдер мог состояться еще в 2020 году. Еще шесть лет назад у них возникла идея противостояния против "Бронзового бомбардировщика". Однако тогда он не состоялся из-за определенных обстоятельств.

"Идея боя с Уайлдером в США появилась у Александра еще в 2020 году. К сожалению, тогда обстоятельства не сложились – не все зависело от нас, и уровень организационной готовности просто не позволял провести этот поединок так, как он того заслуживал. Сейчас ситуация другая – и по масштабу, и по возможностям", – заявил Лапин.

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?