"Король хевивейта" объяснил, почему решил драться против американского супертяжа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.
Почему Усик хочет драться с Уайлдером?
Украинский боксер лаконично рассказал, почему хочет драться с американцем, назвав его топовым бойцом.
Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой,
– сказал Усик.
Ранее Тайсон Фьюри высказался о бое между Усиком и Уайлдером. "Цыганский король" объяснил, почему украинец выбрал бой с американским боксером.
Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?
В комментарии Boxing News Online Фьюри заявил, что после поединков с ним Усик только и будет искать денежные бои.
"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Тайсон.
Усик – Уайлдер: когда состоится бой?
По данным СМИ, Усик может подраться против Уайлдера в конце зимы или весной 2026 года. Место проведения боя – Саудовская Аравия или США.
Хотя недавно появилась информация, что Усик не будет проводить бои в рамках Riyadh Season в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии.
Эгис Климас, менеджер Усика, назвал возможную дату и место проведения боя. Он не упоминал о Ближнем Востоке.