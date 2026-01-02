"Король хевивейта" объяснил, почему решил драться против американского супертяжа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Читайте также "Не хочу унизить": украинский боксер выбрал лучшего среди братьев Кличко и Майка Тайсона

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Украинский боксер лаконично рассказал, почему хочет драться с американцем, назвав его топовым бойцом.

Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой,

– сказал Усик.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о бое между Усиком и Уайлдером. "Цыганский король" объяснил, почему украинец выбрал бой с американским боксером.

Что сказал Фьюри о бое Усик – Уайлдер?

В комментарии Boxing News Online Фьюри заявил, что после поединков с ним Усик только и будет искать денежные бои.

"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Тайсон.

Усик – Уайлдер: когда состоится бой?