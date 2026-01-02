"Король хевівейту" пояснив, чому вирішив битися проти американського супертяжа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Чому Усик хоче битися із Вайлдером?

Український боксер лаконічно розповів, чому хоче битися з американцем, назвавши його топовим бійцем.

Це одне з найвідоміших імен. Це топбоєць останніх 10 років. Для мене це чудовий бій,

– сказав Усик.

Раніше Тайсон Ф'юрі висловився про бій між Усиком та Вайлдером. "Циганський король" пояснив, чому українець обрав бій з американським боксером.

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?

У коментарі Boxing News Online Ф'юрі заявив, що після поєдинків з ним Усик тільки і шукатиме грошовиті бої.

"Після боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером", – сказав Тайсон.

Усик – Вайлдер: коли відбудеться бій?