Егіс Клімас назвав ймовірний дедлайн та місце проведення бою Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера, якщо команди боксерів вдарять по руках. Менеджер українського боксера високо оцінив ймовірність побачити таке протистояння, передає 24 Канал із посиланням на The National.

Варте уваги Чемпіон світу обрав боксерів, які будуть королями хевівейту після відходу Усика на пенсію

Коли та де може відбутись бій Усик – Вайлдер?

Менеджер Усика повідомив, що наразі його команда працює над угодою на декілька боїв для Олександра. Він підтвердив, що деякі перемовини зі стороною "Бронзового бомбардувальника" вже ведуться.

Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня. Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж це Сполучені Штати,

– сказав Клімас.

Відзначимо, що під час приїзду на вечір боксу в Ер-Ріяд Усик вчергове заговорив про своє бажання провести бій проти Вайлдера.

Чісора може зірвати бій Усик – Вайлдер?

Британець Дерек Чісора може стати "каменем спотикання" для організації бою Усик – Вайлдер. Ветеран сподівається, що його наступним суперником буде якраз Деонтей.

"Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявив Чісора у коментарі Seconds Out Boxing News.

Ще раніше Чісора звинуватив Усика у зірванні його бою проти Вайлдера. Дерек розповідав, що його домовленість про бій проти американця вже була готова вже на 90 відсотків.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?