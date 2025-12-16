Деонтей Вайлдер міг побитись із Дереком Чісорою. Британський супертяж розповів, що у грудні 2025 року боксери повинні були зійтись у ринзі, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Який бій Чісори зірвав Усик?

Однак в останній момент "Бронзовий бомбардувальник" відмовився від битви проти британця. На думку Чісори, саме через Усика американець відмовився від їх очного двобою. Адже Олександр запросив добровільний захист чемпіонського поясу за версією WBC якраз проти Вайлдера.

Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому та все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється,

– заявив Дерек.

Цікаво, що Чісора та Вайлдер таки зіштовхнулись в очній дуелі. Сталось це під час приїзду у ролі гостей на турнір, який організувала проросійська IBA у Дубаї.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?

Видання World Boxing News називало ймовірний дедлайн та місце проведення бою Усик – Вайлдер. Мова йшла про лютий – березень в Ер-Ріяді, а також квітень у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).

Деонтей вже мріє про перемогу нокаутом над досі непереможним українцем. За спиною Олександра 24 перемоги (15 – нокаутом).

Натомість Вайлдер здобув на профі-рингу 44 звитяги (43 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (дані BoxRec).

Чісора хотів взяти реванш в Усика?

Востаннє Дерек виходив у ринг ще у лютому 2025-го, коли несподівано переміг шведа Отто Валліна. Після цієї перемоги Чісора виставив прямо на рингу три портрети бажаних боксерів, з якими хотів би провести бій.

Серед них був Усик, Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа. Глядачі, які були присутні на трибунах у Манчестері, обрали українця. Після чого Дерек кинув виклик Усику, з яким він раніше вже бився.

Їх перша та наразі остання зустріч відбулась 31 жовтня 2020 року на лондонському "Вемблі". Той поєдинок тривав усі 12 раундів, а переможця бою визначали судді. Усі троє віддали перемогу Усику: 117 – 112 та 115 – 113 (двічі).

Після зустрічі британець почастував Олександр бургерами.

До слова, Чісора оформив у професіоналах 36 перемог (23 – нокаутом) за 13 поразок. Наступний бій стане ювілейним 50 і водночас прощальним для Дерека.