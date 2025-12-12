Коуч розповів, що хочуть організувати великий бій Даніелю Дюбуа. Тому для цього команда британського супертяжа прискіпливо розглядають варіанти ймовірних суперників, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Цікаво Брати Клички чи Усик: хто з українських боксерів найдовше був чемпіоном світу

Чому Усик створив проблеми Дюбуа?

Тоні Сімс запевнив, що Дюбуа не може битись проби посереднього суперника після реваншу проти Олександра Усика.

Саме цього він і шукатиме – повернення до великого поєдинку. Він не може битися з такими, як Усик, а потім виходити на наступний бій проти нікому не відомого суперника. Він буде прагнути відразу повернутися туди. Але він все ще молодий надважковаговик, і у нього попереду ще довга кар’єра,

– заявив наставник Даніеля.

Тренер "Динаміта" додав, що Дюбуа показує видовищний стиль боксу та має гарний поставлений удар. Сімс не приховує, що йому комфортно працювати пліч-о-пліч із Дюбуа.

Також тренер анонсував наступний бій колишнього суперника Усика. Сімс заявив, що офіційне оголошення поєдинку може відбутись на початку 2026 року.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про бій Усик – Дюбуа?

У липні 2025 року боксери провели вже свій другий очний двобій. Перший, який відбувся у серпні 2023-го у польському місті Вроцлав, закінчився перемогою Усика нокаутом у 9-му раунді.

У першому поєдинку запам'ятався не лише результат, а й удар нижче пояса від британця по ходу 5-го раунду, після якого Олександр опинився на канвасі. Суддя дав певний час українцю, аби відновитись від болючого удару. Тому цей момент додавав ще більшої інтриги реваншу.

У другому бою Усик домінував ще більше та оформив швидку перемогу нокаутом вже у 5-му раунді. Українець двічі відправляв Дюбуа у нокдаун.

Ця перемога у реванші означала повернення звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті до Усика. Олександр став триразовим абсолютом в історії боксу у двох вагових категоріях.

Відеоогляд реваншу Усик – Дюбуа

Головне про Даніеля Дюбуа

Даніель дебютував у професіоналах у квітні 2017-го, коли переміг земляка Маркуса Келлі (дані BoxRec). Відтоді оформив на профі-рингу 22 звитяги при 3-х поразках. Цікаво що Дюбуа є топовим нокаутером, адже 21 раз він перемагав саме нокаутом.

Окрім двох поразок від Усика, британець програвав Джо Джойсу у листопаді 2020-го. Це була якраз дебютна поразка для "Динаміта" у професійній кар'єрі.

Дюбуа лише 28 років, тому у нього ще достатньо часу, аби спробувати підкорити вершини королівської ваги після відходу Усика на пенсію. Однак для цього Даніелю потрібно ще опрацювати над психологічним фактором. Адже він вибуховий не лише у своєму стилі, а й емоційному плані, що може стати для нього перешкодою.



Даніель Дюбуа / Фото Getty Images

Дюбуа уникає боїв?

Колишній чемпіон світу за версією IBF у хевівейті вже втік від бою проти Френка Санчеса. Цікаво, що зробив це Дюбуа вчергове підступно – у день промоутерських торгів 20 листопада 2025 року. Промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Дюбуа, пояснила, чому "Динаміт" прийняв таке рішення. Речник заявив, що бій проти Санчеса не мав великої цінності для британця, адже IBF стоїть останньою у черзі за об'єднання чемпіонських титулів.

Дерека Чісору було оголошено обов’язковим претендентом на титул IBF на їхній останній конвенції, тому поєдинок із Френком Санчесом визначатиме того, хто стане наступним у черзі після Чісори. Якби Даніель погодився на цей бій, це також обмежило б його можливості з іншими організаціями,

– процитували слова промоутерської компанії видання Sky Sports.

Раніше повідомлялось, що Дюбуа втік від ще одного протистояння. Мова йде про поєдинок проти Агіта Кабаєла. Сам тимчасовий чемпіон за версією WBC розповідав, що Даніель викликав його на бій, якого згодом сам уник.

Водночас менеджер "Динаміта" запевнив, що його клієнт готовий дати реванш Ентоні Джошуа, якого здолав у вересні 2024-го. Однак тут є один важливий нюанс! У Джошуа вже призначений двобій проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня 2025 року у Маямі.