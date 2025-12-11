Серед них Олександр Усик, Віталій та Володимир Клички, Денис Берінчик та інші. Хто з українських боксерів найбільш тривалий період був чемпіоном світу – розповідає 24 канал.

Читайте також Єдина українка, яка ставала чемпіонкою світу з боксу: що відомо про Аліну Шатернікову

Олександр Усик

Український боксер розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році, підписавши угоду з промоутерською компанією "K2 Promotions". 17 вересня 2016 року він провів свій десятий бій в професійному ринзі.

Тоді Усик здолав Кшиштофа Гловацького і завоював титул чемпіона світу WBO у першій важкій вазі. Пізніше у World Boxing Super Series він завоював усі інші пояси у крузервейті та став абсолютним чемпіоном світу.

Олександр Усик / Фото Getty Images

У 2019 році український боксер позбувся титулів і перейшов у надважку вагу. Тож у крузервейті Усик був чемпіоном лише три роки.

У 2021 році він переміг Ентоні Джошуа та заволодів титулами IBF, WBO, IBO та WBA у хевівейті. Через три роки українець здолав Тайсона Ф'юрі та відібрав у британця титул WBC і став абсолютним чемпіоном світу.

Пізніше він віддав чемпіонський пояс IBF, але потім повернув його у реванші із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Нещодавно Усик звільнив титул WBO, але від цього не перестає бути чемпіоном світу з 2021 року.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Денис Берінчик

Берінчик дебютував у професійному ринзі у 2015 році. Проте чемпіонський титул він здобув лише у своєму 19 поєдинку у кар'єрі.

У травні 2024 року український "Танк" сенсаційно здолав Емануеля Наваррете. У результаті Берінчик завоював чемпіонський титул у легкій вазі за версією WBO.

Денис Берінчик / Фото Top Rank

20-й ювілейний бій Дениса відбувся у лютому 2025 року – захист чемпіонського поясу WBO. Український боксер поступився Кейшону Девісу нокаутом у четвертому раунді та втратив титул чемпіона світу.

Віталій Кличко

Дебютний бій Кличка-старшого відбувся у 1996 році у Гамбурзі. У червні 1999 року "Доктор Залізний Кулак" бився проти Гербі Гауда, нокаутувавши його у другому раунді, а також став чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі.

Віталій Кличко / Фото Getty Images

Однак вже у 2000 році український боксер втратив титул WBO у бою проти Кріса Берда. Кличко відмовився від продовження поєдинку через травму плеча.

У 2004 році він у другому раунді нокаутував у восьмому раунді Коррі Сандерса та став чемпіоном світу за версією WBC у хевівейті. А у 2012 році у Кличко завершив кар'єру у цьому статусі.

Володимир Кличко

Кличко-молодший дебютував у професійному ринзі у 1996 році. Лише у своєму 35 поєдинку, який відбувся у жовтні 2000 року "Доктор Сталевий Молот" здобув чемпіонський титул за версією WBO у надважкій вазі, здолавши Кріса Берда.

Однак вже за три роки український боксер поступився Коррі Сандерсу та втратив титул чемпіона світу. У 2006 році він вдруге зустрівся з Бердом і здобув перемогу, завоювавши титули чемпіона світу – IBO та IBF.

Володимир Кличко / Фото Getty Images

У 2008 році Кличко-молодший повернув собі титул чемпіона світу за версією WBO, здолавши Султана Ібрагімова. А у 2011 році додав до своєї скарбнички чемпіонський пояс WBA, перемігши Девіда Хея.

Чемпіоном світу "Доктор Сталевий Молот" був найдовше серед український боксерів – з 2006 до 2015 року, у якому він зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. Кличко-молодший поступився "Циганському королю" одностайним рішенням суддів та втратив усі титули.