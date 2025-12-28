Окрім того, "Король хевівейту" розповів, коли має наміри повернутися на ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Усика у ТікТок.

Коли Усик планує знову битися?

Український боксер на цих вихідних завітав на вечір боксу в Ер-Ріяді, де розповів про те, коли планує провести поєдинок. Відповідь Усика була лаконічною та чіткою, але точної дати він все ж не назвав.

Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником. Так, Вайлдером,

– сказав Усик.

Раніше Вайлдер висловився про Усика. Американський боксер піддав сумніву велич українського чемпіона.

Що Вайлдер сказав про Усика?

В інтерв'ю CigarTalk Вайлдер розповів, що вважає Усик не одним з найвеличніших боксерів в історії. Він заявив, що про українського чемпіона так кажуть лише його фанати.

"Багато людей не розуміються в боксі. Багато фанатів не знають, що вони бачать, і не розуміють, що вони дивляться. Вони не знають структури, основ, реальних речей, які потрібно робити в цьому бізнесі, щоб займати певну позицію, влаштовувати бої і так далі", – сказав Вайлдер.

