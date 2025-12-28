Кроме того, "Король хевивейта" рассказал, когда намерен вернуться на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Усика в ТикТок.
Когда Усик планирует снова драться?
Украинский боксер на этих выходных посетил вечер бокса в Эр-Рияде, где рассказал о том, когда планирует провести поединок. Ответ Усика был лаконичным и четким, но точной даты он все же не назвал.
В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером,
– сказал Усик.
Ранее Уайлдер высказался об Усике. Американский боксер подверг сомнению величие украинского чемпиона.
Что Уайлдер сказал об Усике?
В интервью CigarTalk Уайлдер рассказал, что считает Усик не одним из величайших боксеров в истории. Он заявил, что об украинском чемпионе так говорят лишь его фанаты.
"Многие люди не разбираются в боксе. Многие фанаты не знают, что они видят, и не понимают, что они смотрят. Они не знают структуры, основ, реальных вещей, которые нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию, устраивать бои и так далее", – сказал Уайлдер.
Усик – Уайлдер: что известно о бое?
Как пишут СМИ, бой между Усиком и Уайлдером может состояться зимой – весной 2026 года. Сейчас продолжаются переговоры о проведении противостояния в США или Саудовской Аравии.
Ранее Усик рассказал, в чем заключается опасность от Уайлдера. Украинец выделил сильные стороны британского боксера.
Также напомним, что Усик попросил у WBC провести добровольную защиту титула в бою против Уайлдера. Всемирный боксерский совет разрешил украинцу защищать чемпионский пояс.