В первую очередь, это касается Александра Усика. Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте возглавил рейтинг P4P, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Почему Усик возглавил рейтинг The Ring?
Непобедимый украинец поднялся со второй позиции. Такое изменение произошло после того, как неделю назад Теренс Кроуфорд в своем профиле в инстаграме объявил об окончании своей карьеры. Именно американский боксер до этого возглавлял рейтинг P4P от авторитетного журнала.
Этот уход "Охотника" позволил каждому боксеру из топ-10 улучшить свою ситуацию на одну ступеньку.
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Джесси Родригес
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Шакур Стивенсон
- Давид Бенавидес
- Девин Хейни
- Оскар Колласо
Кто для Усика был лучшим в рейтинге P4P?
Александр неоднократно заявлял о том, кто для него был первым номером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинец выбирал своего друга Кроуфорда.
Что известно о Теренсе Кроуфорде?
Теренс закончил карьеру на статистике в 42 победных боя (31 – нокаутом), не потерпев при этом ни одного поражения (данные BoxRec).
Свой последний бой Кроуфорд провел в сентябре 2025-го, когда победил Сауля Альвареса. Американец отобрал у Канело звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Правда, в статусе абсолюта Кроуфорд пробыл недолго. В начале декабря 2025 года Теренс потерял абсолютное чемпионство из-за неуплаты комиссионных. О такой потере по нелепой причине сообщило издание The Ring.