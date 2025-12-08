Александр Усик прокомментировал бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, в котором победил американец. Украинский чемпион остановил свой выбор на одном из этих боксеров, информирует 24 Канал со ссылкой на ALL THE SMOKE Boxing

Кто возглавляет рейтинг P4P по версии Усика?

Украинец считает Кроуфорда номером один в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

Я считаю, что Кроуфорд сегодня номер один в P4P. Это мое мнение,

– ответил Усик.

Александр искренне рассказал, что итоговый результат боя Альварес – Кроуфорд его не удивил. Усик добавил, что это была битва с равными шансами, но он прогнозировал именно победу Теренса.

Интересно, что известный тренер Тедди Атлас на своей странице в соцсети Х составил свой рейтинг P4P, который возглавил Усик. Зато Кроуфорд оказался сразу за спиной украинца.

Как Кроуфорд победил Альвареса?

Противостояние состоялось 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США).

В 9-м раунде Канело пробил в пах Кроуфорду после ближней встречи, после чего судья дал несколько секунд отдыха для Теренса.

Поединок продолжался все установленные 12 раундов. Все трое судей отдали победу американцу: 116 – 112 и 115 – 113 (дважды).

Недавно стало известно, что Альварес ведет переговоры с Кроуфордом о реванше.

Почему у Кроуфорда забрали чемпионский титул?

В начале декабря Теренс неожиданно потерял звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое завоевал как раз в победном бою с Канело. Причиной такой потери стали неуплаченные комиссионные "Охотником".

Сам обидчик Канело в своих соцсетях отреагировал на потерю чемпионского титула.

"История есть, а рекорд высечен на камне. Я и есть пояс, бойцы создают историю. Мне не нужно держать что-то на полке для того, чтобы доказать самому себе, кто я есть на самом деле", – высказался Кроуфорд.

Напомним, что за спиной Кроуфорда 42 победы (31 – нокаутом) и ни одного поражения в профессионалах.

