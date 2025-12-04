Теренс Кроуфорд недолго пробыл в статусе абсолютного чемпиона, ведь только 14 сентября 2025 года одолел мексиканца Сауля Альвареса. О внезапной потере чемпионского титула сообщило издание The Ring, передает 24 Канал.

Интересно В команде Кроуфорда назвали условие, при котором абсолютный чемпион мира вернется на ринг

Почему у Кроуфорда забрали титул чемпиона мира?

Причиной такой потери стали неуплаченные комиссионные Теренсом.

Зато в WBC быстро отреагировали на такую потерю, назначив боксеров, которые поборются за вакантный титул. В ринге за пояс сойдутся Хамза Шираз и Кристиан Мбилли.

Отметим, что за спиной Шираз 22 победных боя и одна ничья, тогда как у Мбилли – 29 побед и также одна мировая. Оба боксера пока на своем пути не знают, что такое поражение.

Кроуфорд сходит в планы Пола?

Джейк Пол еще не подрался с Энтони Джошуа (19 декабря 2025 года), как уже заговорил о будущих планах. Блогер рассказал, кого включил в список потенциальных соперников на следующий 2026 год. Среди них нашлось место Кроуфорду.

"Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас", – процитировали слова Пола в The Schmo.

Ранее сообщалось, что Теренс отказался от 40-миллионного гонорара за бой против Пола-младшего. Зато впоследствии снова стало известно, что "Охотник" готов к бою с Джейком. Правда, американец готов подраться с Полом только, если его гонорар составит космические 200 миллионов долларов.

Какие последние новости о Теренсе Кроуфорде?