Теренс Кроуфорд недовго пробув у статусі абсолютного чемпіона, адже лише 14 вересня 2025 року здолав мексиканця Сауля Альвареса. Про раптову втрату чемпіонського титулу повідомило видання The Ring, передає 24 Канал.

Чому у Кроуфорда забрали титул чемпіона світу?

Причиною такої втрати стали несплачені комісійні Теренсом.

Натомість в WBC швидко відреагували на таку втрату, призначивши боксерів, які позмагаються за вакантний титул. У ринзі за пояс зійдуться Хамза Шираз та Крістіан Мбіллі.

Відзначимо, що за спиною Шираз 22 переможні бої та одна нічия, тоді як у Мбіллі – 29 звитяг і також одна мирова. Обидва боксери наразі на своєму шляху не знають, що таке поразка.

Кроуфорд сходить у плани Пола?

Джейк Пол ще не побився із Ентоні Джошуа (19 грудня 2025 року), як вже заговорив про майбутні плани. Блогер розповів, кого включив у список потенційних суперників на наступний 2026 рік. Серед них знайшлось місце Кроуфорду.

"Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз", – процитували слова Пола у The Schmo.

Раніше повідомлялось, що Теренс відмовився від 40-мільйонного гонорару за бій проти Пола-молодшого. Натомість згодом знову стало відомо, що "Мисливець" готовий до двобою із Джейком. Щоправда, американець готовий побитись із Полом лише, якщо його гонорар складе космічні 200 мільйонів доларів.

Які останні новини про Теренса Кроуфорда?