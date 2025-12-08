Александр Усик признался, что именно зеленый цвет, в котором выполнен пояс WBC, является его любимым. Украинский чемпион забавно рассказал, что даже спит с ним, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Какой любимый пояс Усика?

Украинец с уважением относится ко всем поясам и организациям.

Для меня это возможность – чемпион мира, это титул, понимаете? Я сплю вместе со своим зеленым поясом. Я уважаю эту организацию, потому что я был на конвенциях только 2 организаций – WBC и WBO. И все. На WBO 1 раз, на WBC – возможно, 4 или 5 раз,

– сказал Усик.

Также Александр рассказал, какую музыку любит слушать.

Как в WBC отреагировали на возможный бой Усик – Уайлдер?

Президент WBC Маурисио Сулейман поддерживает возможный поединок. В комментарии iFL TV глава заверил, что не видит ничего плохого в таком поединке Усика против Уайлдера.

Сулейман предполагает, что Александр считает, что Деонтей будет для него легким соперником. Однако президент боксерского совета заявил, что Уайлдер не будет легкой прогулкой для украинца.

"Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать этот удар", – сказал Сулейман.

Что известно о вероятном противостоянии Усик – Уайлдер?