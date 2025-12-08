Олександр Усик зізнався, що саме зелений колір, у якому виконаний пояс WBC, є його улюбленим. Український чемпіон кумедно розповів, що навіть спить із ним, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Який улюблений пояс Усика?

Українець із повагою ставиться до усіх поясів та організацій.

Для мене це можливість – чемпіон світу, це титул, розумієте? Я сплю разом зі своїм зеленим поясом. Я поважаю цю організацію, тому що я був на конвенціях тільки 2 організацій – WBC та WBO. І все. На WBO 1 раз, на WBC – можливо, 4 чи 5 разів,

– сказав Усик.

Також Олександр розповів, яку музику полюбляє слухати.

Як у WBC відреагували на можливий бій Усик – Вайлдер?

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтримує можливий двобій. У коментарі iFL TV очільник запевнив, що не бачить нічого поганого у такому поєдинку Усика проти Вайлдера.

Сулейман припускає, що Олександр вважає, що Деонтей буде для нього легким суперником. Однак президент боксерської ради заявив, що Вайлдер не буде легкою прогулянкою для українця.

"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар", – сказав Сулейман.

Що відомо про ймовірне протистояння Усик – Вайлдер?