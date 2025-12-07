Окрім цього Олександр Усик завжди влучно потрапляє у вибір музики для виходу на ринг, чим ще більше заворожує глядачів боксу. Український чемпіон розповів, яку музику полює слухати, пише 24 Канал із посиланням на ALL THE SMOKE Boxing.

Варто дізнатись Усик пояснив, навіщо йому бій проти Вайлдера

Яку музику слухає Усик?

У музичному плей-листі боксера зазвичай присутня українська музика. Однак окрім цього чемпіон світу слухає регі та американського репера Тупака. Його улюблена після цього виконавця "Still D.R.E".

Відзначимо, що Усик був почесним гостем конвенції WBC, де під час офіційного заходу зачитав реп українською. Відповідне відео з'явилось у просторах інтернету на одній зі сторінок Boxing Security у соцмережі Х. Олександр зачитав кілька рядків з українського треку "Заповіт" від музичного гурту Balsam.

До слова. На реванш проти Даніеля Дюбуа (крайній бій українця) Усик вийшов одразу під два треки. Спершу лунала "Ave Maria", після чого зазвучав трек "Браття" Василя Жадана.

Який найскладніший суперник для Усика?

У коментарі Fight Hype Усик назвав, хто із суперників був для нього найважчим у кар'єрі. Боксер із Криму не став обирати якогось із бійців, а назвав самого себе.

"Мій найважчий суперник? Це Я. Шанси 50 на 50, але я завжди перемагаю, тому що мій другий Олександр постійно каже: "Не роби, це важко, я не можу". А я відповідаю: "Це ти не можеш, а я – можу!" – сказав Усик.

Які останні новини про Усика?