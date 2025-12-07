Український чемпіон розповів, навіщо йому бій проти Деонтея Вайлдера. Олександр Усик назвав американця відомим боксером, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Цікаво Усик відверто здивував вибором свого найскладнішого суперника

Навіщо Усик бій проти Вайлдера?

Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті запевнив, що Вайлдер протягом останніх 10 – 15 років залишався чемпіоном світу та був одним зі найбезпечніших опонентів.

Знаєте, чому я хочу битися з Вайлдером? Тому що він надзвичайно відомий боєць. Протягом останніх 10–15 років він залишався чемпіоном і був одним із найнебезпечніших суперників, тож…

– відповів Усик.

Вайлдер говорить про нокаут для Усика?

Деонтей у коментарі talkSPORT зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу нокаутом над Усиком. Американський боксер розповів, як йому потрібно боксувати у протистоянні проти Олександра.

"У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут", – сказав Вайлдер.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?