Український чемпіон розповів, навіщо йому бій проти Деонтея Вайлдера. Олександр Усик назвав американця відомим боксером, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.
Навіщо Усик бій проти Вайлдера?
Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті запевнив, що Вайлдер протягом останніх 10 – 15 років залишався чемпіоном світу та був одним зі найбезпечніших опонентів.
Знаєте, чому я хочу битися з Вайлдером? Тому що він надзвичайно відомий боєць. Протягом останніх 10–15 років він залишався чемпіоном і був одним із найнебезпечніших суперників, тож…
– відповів Усик.
Вайлдер говорить про нокаут для Усика?
Деонтей у коментарі talkSPORT зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу нокаутом над Усиком. Американський боксер розповів, як йому потрібно боксувати у протистоянні проти Олександра.
"У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут", – сказав Вайлдер.
Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?
Усик попросив добровільний захист титулу WBC у бою проти Вайлдера. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман запевнив, що вони дали "добро" на таке протистояння, адже Деонтей входить у топ-10 рейтингу.
Цікаво, що у WBC хочуть санкціонувати бій переможця пари Усик – Вайлдер із тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії Агітом Кабаєлом. Щоправда, німцю ще потрібно успішно захистити це звання у поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби 10 січня 2026 року.
Можливий бій Усик – Вайлдер планується на першу половину наступного року.
Колишній промоутер українця Олександр Красюк не надто позитивно оцінив таке бажання Усика.