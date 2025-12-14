"Король хевивейта" описал своего будущего соперника из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.
Читайте также Я снова шокирую мир, – Уайлдер сделал громкое заявление о бое с Усиком
Что сказал Усик об Уайлдере?
Украинский боксер лаконично описал самую большую опасность, которую можно ожидать от Уайлдера в очном противостоянии. Усик выделил силу и удар с правой руки от бывшего чемпиона мира.
Сила. Правая рука,
– сказал Усик.
Отметим, что ранее Маурисио Сулейман поделился мыслями о бое Усик – Уайлдер. Президент WBC отметил, что американский супертяж заслужил драться против украинского чемпиона.
Какое мнение у Сулеймана о бое Усик – Уайлдер?
Президент WBC в интервью iFL TV отметил, что Усик может немного недооценивать соперника. Однако бой с Уайлдером однозначно легким не будет.
"Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать удар Уайлдера", – сказал президент WBC.
Усик – Уайлдер: что известно о возможном бое?
Усик должен был драться против Фабио Уордли за титул WBO, который в конце концов отошел британцу. Украинец отказался от чемпионского пояса, ведь ему не очень интересно драться против Уордли.
В конце концов Усик выразил желание провести бой с Уайлдером. Кроме того, вин попросил добровольную защиту титула WBC в бою против американца и получил положительный ответ от организации.
По имеющейся информации, бой Усик – Уайлдер может состояться в первой части 2026 года. Сейчас среди возможных мест проведения поединка – Саудовская Аравия и США.
Недавно также Уайлдер выступил с заявлением относительно боя с Усиком. Он пообещал шокировать мир в поединке с украинским чемпионом.