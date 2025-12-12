Уайлдер прокомментировал возможный поединок с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.
Как Уайлдер прокомментировал возможный бой с Усиком?
"Бронзовый бомбардировщик" признался, какие у него были эмоции, когда он услышал о вызове от украинского "Короля хевивейта". Уайлдер отметил, что его сердце начало биться слишком быстро, но не только из-за предстоящего боя.
Он заявил, что это произошло от этой возможности. И поединок против Усика много, что означает для него, ведь украинец независимо от причины захотел встретиться с ним в ринге.
У меня появился шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я победил в предыдущем бою и после этого получу шанс побороться за пояс. Следующий год будет очень важным в моей карьере. Когда бой с Усиком состоится, он изменит мою жизнь, ведь я снова шокирую мир,
– сказал Уайлдер.
Недавно стало известно, с кем подерется Усик в случае победы над Уайлдером. Потенциальный соперник украинского боксера определится в другом противостоянии.
С кем будет драться Усик после победы над Уайлдером?
По информации World Boxing News, усика ждет обязательная защита титула WBC в случае победы над Уайлдером. Соперник украинского боксера определится в бою между Агитом Кабаелом и Дамяном Кныбой.
Поединок немецкого и польского боксеров состоится 10 января 2025 года в Обергаузене. Напомним, что первый является временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?
Уайлдер приоткрыл завесу относительно поединка с Усиком. Он заявил, что сейчас идут серьезные переговоры между командами, и он уверен в том, что поединок состоится в 2026 году.
Как пишут СМИ, бой Усик – Уайлдер может состояться зимой – весной следующего года. Сейчас решается, где именно боксеры встретятся – в Саудовской Аравии или США.
Напомним, что на кону боя будет титул WBC в супертяжелом весе. Хотя Уайлдер и не является обязательным претендентом, но Усик сам запросил добровольную защиту чемпионского пояса.
Ранее Усик объяснил, зачем ему нужен бой против Уайлдера. Украинский боксер заявил, что американец был чемпионом мира и является опасным и интересным соперником.