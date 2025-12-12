Уайлдер прокомментировал возможный поединок с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Как Уайлдер прокомментировал возможный бой с Усиком?

"Бронзовый бомбардировщик" признался, какие у него были эмоции, когда он услышал о вызове от украинского "Короля хевивейта". Уайлдер отметил, что его сердце начало биться слишком быстро, но не только из-за предстоящего боя.

Он заявил, что это произошло от этой возможности. И поединок против Усика много, что означает для него, ведь украинец независимо от причины захотел встретиться с ним в ринге.

У меня появился шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я победил в предыдущем бою и после этого получу шанс побороться за пояс. Следующий год будет очень важным в моей карьере. Когда бой с Усиком состоится, он изменит мою жизнь, ведь я снова шокирую мир,

– сказал Уайлдер.

Недавно стало известно, с кем подерется Усик в случае победы над Уайлдером. Потенциальный соперник украинского боксера определится в другом противостоянии.

С кем будет драться Усик после победы над Уайлдером?

По информации World Boxing News, усика ждет обязательная защита титула WBC в случае победы над Уайлдером. Соперник украинского боксера определится в бою между Агитом Кабаелом и Дамяном Кныбой.

Поединок немецкого и польского боксеров состоится 10 января 2025 года в Обергаузене. Напомним, что первый является временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?